Горящую третий день свалку в Таганроге пообещали закрыть до конца года

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-18T11:45:38+03:00

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Пожарным пока еще не удалось полностью потушить возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Таганроге, который начал гореть ночью 16 октября.

Как сообщил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий, в тушении очагов горения задействованы 17 единиц техники и 24 человека — по его словам, продолжается заливка водой тлеющих очагов и пересыпка их грунтом.

- Открытого огня нет, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в правительстве Ростовской области, где взяли под контроль развитие ситуации. - Проведенные замеры проб воздуха показали не превышение предельно допустимых значений. В лечебные учреждения граждане с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с задымлением полигона не обращались.

Площадь тления специалисты определить не могут. Фото: ГУ МЧС по РО.

К слову, точной информации о площади возгорания пока никто предоставить так и не может: в МЧС объяснили это тем, что "тление спрессованного мусора на полигоне происходит отдельными очагами". Зато таганрогскую свалку уже «обвинили» в том, что она напустила смог аж на Ставрополь, который находится в 340 км от места горения (по прямой) — якобы дым перенесло туда ветром.

Между тем, стало известно, что до нового года полигон будет закрыт.