2018-10-18T11:48:04+03:00
Общество

Ростовский священник, расстрелянный большевиками, стал святым

Константин Верецкий, убитый 100 лет назад, включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В детстве Константина благословил праведник Павел Стожков, который позже был канонизирован церковью как Павел Таганрогский. Фото: РПЦВ детстве Константина благословил праведник Павел Стожков, который позже был канонизирован церковью как Павел Таганрогский. Фото: РПЦ
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Ростовский священнослужитель Константин Верецкий, расстрелянный в годы гражданской войны, причислен к мученикам. Это решение принял Священный Синод РПЦ. Днем поминовения святого назначена дата его мученический кончины - 10 (23 по новому стилю) февраля.

- Константин Александрович Верецкий родился 3 июня (21 мая по старому стилю) 1874 года в селе Петровском Екатеринославской губернии в семье священника, - рассказали в Ростовской-на-Дону Епархии. - В 1892 году окончил курс духовной семинарии, и с 1898 по 1911 годы преподавал Закон Божий в различных учебных заведениях Новомосковского и Павлоградского уездов Екатеринославской губернии.

В 1913 году он был переведен в Ростов-на-Дону. Сохранились данные о том, что пастырь очень был любим народом, а сам он никому не отказывал в утешении. Когда началась гражданская война, священник Константин призывал всех к миру и просил держаться традиций, хранить православную веру. Его расстреляли прямо у церковной ограды.

Храм, где он служил, был разрушен, но не забыт. Ежегодно в день гибели отца Константина совершаются поминальные богослужения и памятные мероприятия, посвященные его жизни и мученической кончине.

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