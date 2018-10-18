2018-10-18T12:09:48+03:00
Общество

День открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года: встречи с руководством вуза, интерактивная выставка и профтестирование

Выясняем, что ждет выпускников на Дне открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года
Ольга КУБЫШЕВА
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День открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года: встречи с руководством вуза, интерактивная выставка и профтестирование. Все это и многое другое пройдет 21 октября, с 09.00, в главном корпусе вуза на площади Гагарина, 1 в Ростове-на-Дону для выпускников 9-х и 11-х классов, а также учащихся колледжей и техникумов. Они вместе с родителями смогут узнать о направлениях подготовки, встретиться с преподавателями и представителями региональных компаний, получить полную информацию о поступлении, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства. А для всех желающих организовано бесплатное профориентационное экспресс-тестирование, которое поможет определиться с выбором будущей профессии. Гости посетят мастер-классы и побывают в вузовских лабораториях. А еще там состоится розыгрыш призов, для участия в котором необходимо зарегистрироваться на стойке «Онлайн-регистрации» и получить браслет участника.

ВАЖНО!

Программа. Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.

Чтобы посетить день открытых дверей ДГТУ, необходимо пройти регистрацию.

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