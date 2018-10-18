2018-10-18T11:51:43+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка 20 октября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет

Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону.Выясняем, где пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственная ярмарка 20 октября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет. Об этом рассказали в региональном правительстве. Известно, что торговые ряды развернутся в ближайшую субботу на территории одного из гипермаркетов, что на улице 14 Линия, 84 в донской столице.

Там состоится очередная продовольственная ярмарка выходного дня, где горожане смогут купить по дешевле овощи, фрукты, молочку, мясную продукцию, рыбу и изделия из нее, мед, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Чиновники обещают, что цены на товары от донских аграриев будут на 10-15 процентов ниже рыночных, так как торговые места там будут предоставляться для селян и сельхозпроизводителей бесплатно. Покупателей будут ждать в этот день с 08:00 до 15:00.

Известно, что такие ярмарки проводятся в Ростове-на-Дону на регулярной основе. Раньше их организовывали практически в самом центре города - на проспекте Кировский, однако не так давно торговые места решено было перенести в другое место.

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