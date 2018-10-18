На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе началась «Неделя без турникета»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-18T12:21:23+03:00

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Ростовский-на-Дону ЭРЗ (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». С 15 по 19 октября предприятие посетят школьники, воспитанники детского дома №41, а также студенты железнодорожных техникумов - РЖТ и РГУПСа. Всего свыше 250 человек.

Школьники, воспитанники детского домов №41, а также студенты железнодорожных техникумов – РЖТ и РГУПСа посещают предприятие. Фото предоставлено Группой компаний "ЛокоТех"

Для посетителей организованы экскурсии на производственные площадки и в музей РЭРЗ, мастер-класс, викторина. Школьники и студенты узнают об истории и перспективах развития завода, их познакомят с рабочими профессиями и корпоративной культурой компании, расскажут о преимуществах работы в такой крупной промышленной структуре, как «ЛокоТех».

Для посетителей организованы экскурсии на производственные площадки и в музей РЭРЗ, мастер-класс, викторина. Фото предоставлено Группой компаний "ЛокоТех"

Цели проведения «Недели без турникетов» - помочь школьникам и студентам выбрать будущую профессию, рассказать о возможностях и перспективах, которые открываются перед работниками крупных промышленных предприятий, а также расширить сотрудничество с профильными учебными заведениями.

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая отметила: «Мы вступили в новую цифровую эпоху, когда появляется больше высокотехнологичного оборудования и повышается автоматизация производственных процессов. Очень важно при этом, чтобы на заводы и в депо приходили молодые люди, которые смогут освоить эту технику. Акция «Неделя без турникетов» уже не первый год помогает привлекать на работу в «ЛокоТех» динамичных и талантливых специалистов».

Предыдущая «Неделя без турникетов» прошла с 16 по 22 апреля 2018 года. За это время предприятия «ЛокоТех» посетили около 6,2 тыс. человек. В 2017 году участниками весенней и осенней акций стали более 10 тыс. школьников и студентов.