2018-10-18T12:15:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам полмиллиона рублей за свет

Перерасчета добилась Госжилинспекция
Илья БОГОМОЛОВ
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Госжилинспекция Ростовской области сообщила о своей крупной победе. В ведомство обратились жители многоквартирного дома № 91 по улице Суворова в Ростове-на-Дону. Их беспокоил порядок расчета платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общедомового имущества. Специалисты надзорного органа установили, что управляющая компания расчитывала размер данной платы с нарушением законодательства.

- Применяемый норматив потребления не утвержден Региональной службой по тарифам Ростовской области, - пояснил начальник донской Госжилинспекции Павел Асташев.

Управляющей компании пришлось произвести перерасчет платы за электроэнергию. В итоге собственникам помещений в доме вернули в общей сложности 572 тысячи 567 рублей.

Сотрудники ГЖИ разъяснили, что нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества утверждаются органами государственной власти субъектов РФ. А в данном многоквартирном доме собственники приняли решение об утверждении норматива в другом размере, что было зафиксировано в протоколе общего собрания. Это и стало нарушением.

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