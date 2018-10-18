Кот, ожидающий свою шаурму, повеселил ростовчан

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-18T12:48:33+03:00

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Ростовчане в социальной сети умиляются с видео про наглого кота. На ролике видно, как голодная киса закогтилась на окне уличного ларька, где торгуют шаурмой, и слезать не собираются. Присутствие продавца и прохожих, один из которых достал телефон, хвостатого "посетителя" не смущают. Очевидно, он (или она) не собирается уходить без кусочка чего-нибудь вкусненького.

- Ты не ты, когда голоден, - прокомментировал видео его автор, вспомив популярный рекламный слоган.

Когда голоден.Ростов Главный

В комментариях одни ростовчане пишут, что котейка очень храбрая и отчаянная. Другие утверждают, что животное просто прикормлено в этом ларьке и поэтому никого не боится.

- Да он заказал шаурму и ждет, когда же она будет готова. Вы все так же делаете, - иронизирует один из комментаторов.