2018-10-18T13:12:35+03:00
Происшествия

В Азовском районе на кладбище девушка убила знакомую могильным крестом

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: СУ СК России по РО
Изменить размер текста:

В Азовском районе задержана 26-летняя девушка, которую подозревают в убийстве. Преступление случилось на кладбище хутора Еремеевка.

- По версии следствия, 16 октября подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла своей 38-летней знакомой не менее ударов в область головы деревянным предметом, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области, добавив, что пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой.

В настоящее время подозреваемая задержана. Как стало известно «Комсомолке», раньше она была судима за имущественные преступления, а орудием расправы стал могильный крест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю
The 6th SERVE 2018 : В ЮФУ пройдет международная конференция, посвященная сервису и туризму
Кот, ожидающий свою шаурму, повеселил ростовчан
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам полмиллиона рублей за свет
На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе началась «Неделя без турникета»
День открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года: встречи с руководством вуза, интерактивная выставка и профтестирование
Сельскохозяйственная ярмарка 20 октября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут пропавшую 24-летнюю девушку
Ростовский священник, расстрелянный большевиками, стал святым
Горящую третий день свалку в Таганроге пообещали закрыть до конца года
Похудеть, чтобы жить
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
В центре Ростова-на-Дону отремонтированный дом сыпется на головы прохожим
Баста перенес концерт из-за трагедии в Керчи
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с алиментами старшей дочери
Полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Помазкову
«Кругом разврат!»: Жену Диброва осудили за смелый снимок
«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото
Получи подписку на "Комсомольскую правду" в подарок!
«Платье - мечта»: невеста Баскова продемонстрировала секси-образ