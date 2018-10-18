В Азовском районе на кладбище девушка убила знакомую могильным крестом
В Азовском районе задержана 26-летняя девушка, которую подозревают в убийстве. Преступление случилось на кладбище хутора Еремеевка.
- По версии следствия, 16 октября подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла своей 38-летней знакомой не менее ударов в область головы деревянным предметом, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области, добавив, что пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой.
В настоящее время подозреваемая задержана. Как стало известно «Комсомолке», раньше она была судима за имущественные преступления, а орудием расправы стал могильный крест.