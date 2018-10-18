2018-10-18T13:23:29+03:00
Общество

The 6th SERVE 2018 : В ЮФУ пройдет международная конференция, посвященная сервису и туризму

Там планируют обсудить актуальные вопросы и мировой опыт в этой сфере
Ольга КУБЫШЕВА
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С 18 по 19 октября в Ростове-на-Дону стартовала Международная научная конференция «Управление и технологии в области знаний, сервиса, туризма и гостеприимства» (The 6th SERVE 2018). Традиционно она проводится в различных городах мира под руководством профессора Лумбангаола Форда - главы департамента компьютерных технологий индонезийского Университета Нусантара Бина. На этот раз соорганизатором впервые выступает ЮФУ.

Цель конференции - обсуждение актуальных вопросов развития информационной и цифровой экономики, IT-безопасности, международного опыта управления услугами, менеджмента в сфере туризма, отдыха и гостиничного бизнеса, а также поиска партнеров для будущего сотрудничества в сфере бизнеса и научных исследований.

Сообщается, что по итогам встречи издадут сборник научных докладов, который будет направлен для индексации в международную базу данных SCOPUS.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдет

18 октября

с 10:00 — г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая 105. Главный корпус ЮФУ, Овальный Зал заседаний.

19 октября

с 10:00 — г. Таганрог, ул. Чехова, 22.Института управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ.

Сайт конференции: http://www.servicehospitality.org.

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