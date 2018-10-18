2018-10-18T14:27:09+03:00
Авто

В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю

Местные жители называют свою малую родину "дырявым городом"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный"Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный"
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Таганрог продолжает страдать из-за ям и провалов. Сегодня днем, 18 октября, там, на улице Ломоносова, в яму провалился грузовик "КамАЗ". Задние колеса груженого автомобиля ушли под землю в месте, где велись дорожные работы. Чтобы вытащить транспортное средство, пришлось прибегать к помощи другой техники. И хотя местные жители отмечают, что в этот раз не было провала асфальта, большинство все равно принялось ругать городских чиновников за разруху и безответственность.

Тем временем, в Таганроге продолжается восстановление аварийных участков канализационных коллекторов, из-за которых асфальт уходил из-под ног. В помощь местной администрации из резервного фонда правительства Ростовской области выделено 187 миллионов 170 тысяч рублей. Работы ведутся по улице Сергей Шило и улице Кузнечной. Решается вопрос о ремонте дороги под трамвайными путями Большого проспекта.

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