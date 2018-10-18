2018-10-18T15:08:27+03:00
Общество

Победителем Чемпионата по поеданию пирогов в Ростове-на-Дону стал Геворк Сoфоян

Он заглотил выпечку за 2 минуты и 9 секунд
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Трехкратный победитель Чемпионата по поеданию пирогов на скорость Геворк Сафоян. Фото: пресс-служба ГК "ДонЭкспоцентр"Трехкратный победитель Чемпионата по поеданию пирогов на скорость Геворк Сафоян. Фото: пресс-служба ГК "ДонЭкспоцентр"
Изменить размер текста:

В рамках выставки-ярмарки "Ростов Гостеприимный" прошел пятый ежегодный Чемпионат по поеданию пирогов на скорость. По словам организаторов, сытное состязание уже стало семейной забавой - в этот раз в участники записывались мамы, папы и дети. В итоге за обеденным столом в борьбе за главный приз сошлись 30 едоков.

Уверенную победу в 2018 году одержал Геворк Софоян, который стал абсолютным чемпионом уже третий раз. Правда, побить свой собственный рекорд (1 минута и 23 секунды) ему не удалось, на сей раз Геворку потребовалось 2 минуты и 9 секунд.

Упала скорость и у женщин – Юля Лавринова, занявшая первое место, справилась за 4 минуты и 14 секунд. Быстрее её был самый маленький победитель – Константин Кистярёв стал первым среди детей, показав результат в 3 минуты и 15 секунд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки львенка Аракса, который родился месяц назад
Взрыв в Керчи 2018: В Ростове-на-Дону предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах
В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю
The 6th SERVE 2018 : В ЮФУ пройдет международная конференция, посвященная сервису и туризму
В Азовском районе на кладбище девушка убила знакомую могильным крестом
Кот, ожидающий свою шаурму, повеселил ростовчан
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам полмиллиона рублей за свет
На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе началась «Неделя без турникета»
День открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года: встречи с руководством вуза, интерактивная выставка и профтестирование
Сельскохозяйственная ярмарка 20 октября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут пропавшую 24-летнюю девушку
Ростовский священник, расстрелянный большевиками, стал святым
Горящую третий день свалку в Таганроге пообещали закрыть до конца года
Похудеть, чтобы жить
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
В центре Ростова-на-Дону отремонтированный дом сыпется на головы прохожим
Баста перенес концерт из-за трагедии в Керчи
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с алиментами старшей дочери
Полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Помазкову
«Кругом разврат!»: Жену Диброва осудили за смелый снимок
«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото
Получи подписку на "Комсомольскую правду" в подарок!
«Платье - мечта»: невеста Баскова продемонстрировала секси-образ