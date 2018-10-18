Победителем Чемпионата по поеданию пирогов в Ростове-на-Дону стал Геворк Сoфоян

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-18T15:08:27+03:00

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В рамках выставки-ярмарки "Ростов Гостеприимный" прошел пятый ежегодный Чемпионат по поеданию пирогов на скорость. По словам организаторов, сытное состязание уже стало семейной забавой - в этот раз в участники записывались мамы, папы и дети. В итоге за обеденным столом в борьбе за главный приз сошлись 30 едоков.

Уверенную победу в 2018 году одержал Геворк Софоян, который стал абсолютным чемпионом уже третий раз. Правда, побить свой собственный рекорд (1 минута и 23 секунды) ему не удалось, на сей раз Геворку потребовалось 2 минуты и 9 секунд.

Упала скорость и у женщин – Юля Лавринова, занявшая первое место, справилась за 4 минуты и 14 секунд. Быстрее её был самый маленький победитель – Константин Кистярёв стал первым среди детей, показав результат в 3 минуты и 15 секунд.