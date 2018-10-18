Взрыв в Керчи 2018: В Ростове-на-Дону предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-18T15:52:24+03:00

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Министерство образования Ростовской области разослало письмо по муниципалитетам о необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению негативных ситуаций в образовательных учреждениях Дона. О том, как обстоит дело с безопасностью Ростова-на-Дону радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM рассказала замглавы Администрации города Елена Кожухова (слушайте наш эфир в 17:05):

- Ситуация в городе в образовательных учреждения спокойная, идет образовательный процесс, - сообщила Елена Николаевна. - Но и до этого случая в Керчи во всех образовательных учреждениях приняты все необходимые меры, связанные с безопасностью учебных заведениях. У нас каждое образовательное учреждение — и школы, и детские сады имеют соглашение с охранными агентствами. Во всех учреждениях есть тревожные кнопки, установлено видеонаблюдение по периметру зданий, во всех есть рамки металлодетекторов и осуществляется пропускной режим. Конечно, в эти дни и преподаватели, и руководство принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности. Но, если приходят, скажем, родители и четко называют причину посещения школы, то никаких запретов не существует. К ним выходит дежурный преподаватель и может передать или позвать ребенка во время перемены. Никаких запретов на это нет.

- Сейчас ходят разговоры. Что рамка металлодетектора не работала в колледже в Керчи...

- В Ростове-на-Дону работают все рамки, которые установлены в школах. Все они в рабочем состоянии. И, если прозвучит обычный звуковой сигнал на металлический предмет, то дежурные просят показать содержимое ранца или сумки. Но, как правило, необходимости нет.

Кроме того, сегодня горожане весь день приходят к памятнику «Матери и ребенка» - на пересечении улиц Театральной и Большой Садовой, несут цветы и скорбят. Многие из них взволнованы и искренне переживают о нелепой и трагической гибели погибших во время страшного ЧП.