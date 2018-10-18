2018-10-18T15:52:24+03:00
Общество

Взрыв в Керчи 2018: В Ростове-на-Дону предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах

Об этом радио «КП-Ростов» рассказала замглавы Администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Замглавы Администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.Замглавы Администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.
Изменить размер текста:

Министерство образования Ростовской области разослало письмо по муниципалитетам о необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению негативных ситуаций в образовательных учреждениях Дона. О том, как обстоит дело с безопасностью Ростова-на-Дону радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM рассказала замглавы Администрации города Елена Кожухова (слушайте наш эфир в 17:05):

- Ситуация в городе в образовательных учреждения спокойная, идет образовательный процесс, - сообщила Елена Николаевна. - Но и до этого случая в Керчи во всех образовательных учреждениях приняты все необходимые меры, связанные с безопасностью учебных заведениях. У нас каждое образовательное учреждение — и школы, и детские сады имеют соглашение с охранными агентствами. Во всех учреждениях есть тревожные кнопки, установлено видеонаблюдение по периметру зданий, во всех есть рамки металлодетекторов и осуществляется пропускной режим. Конечно, в эти дни и преподаватели, и руководство принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности. Но, если приходят, скажем, родители и четко называют причину посещения школы, то никаких запретов не существует. К ним выходит дежурный преподаватель и может передать или позвать ребенка во время перемены. Никаких запретов на это нет.

- Сейчас ходят разговоры. Что рамка металлодетектора не работала в колледже в Керчи...

- В Ростове-на-Дону работают все рамки, которые установлены в школах. Все они в рабочем состоянии. И, если прозвучит обычный звуковой сигнал на металлический предмет, то дежурные просят показать содержимое ранца или сумки. Но, как правило, необходимости нет.

Кроме того, сегодня горожане весь день приходят к памятнику «Матери и ребенка» - на пересечении улиц Театральной и Большой Садовой, несут цветы и скорбят. Многие из них взволнованы и искренне переживают о нелепой и трагической гибели погибших во время страшного ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки львенка Аракса, который родился месяц назад
Победителем Чемпионата по поеданию пирогов в Ростове-на-Дону стал Геворк Сoфоян
В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю
The 6th SERVE 2018 : В ЮФУ пройдет международная конференция, посвященная сервису и туризму
В Азовском районе на кладбище девушка убила знакомую могильным крестом
Кот, ожидающий свою шаурму, повеселил ростовчан
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам полмиллиона рублей за свет
На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе началась «Неделя без турникета»
День открытых дверей в ДГТУ 21 октября 2018 года: встречи с руководством вуза, интерактивная выставка и профтестирование
Сельскохозяйственная ярмарка 20 октября 2018 в Ростове-на-Дону: где пройдет
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут пропавшую 24-летнюю девушку
Ростовский священник, расстрелянный большевиками, стал святым
Горящую третий день свалку в Таганроге пообещали закрыть до конца года
Похудеть, чтобы жить
В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
В центре Ростова-на-Дону отремонтированный дом сыпется на головы прохожим
Баста перенес концерт из-за трагедии в Керчи
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с алиментами старшей дочери
Полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Помазкову
«Кругом разврат!»: Жену Диброва осудили за смелый снимок
«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото
Получи подписку на "Комсомольскую правду" в подарок!
«Платье - мечта»: невеста Баскова продемонстрировала секси-образ