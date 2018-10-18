2018-10-18T17:16:28+03:00
Общество

Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки львенка Аракса, который родился месяц назад

Малыш стал первенцем у родителей - льва Цезаря и львицы Олесии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Аракс родился месяц назад. Фото: зоопарк Ростова-на-ДонуАракс родился месяц назад. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону
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Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимок львенка, который родился месяц назад. Все это время за малышом, который содержался в отдельном вольере с мамой, внимательно наблюдали специалисты. Зоологи констатировали нормальное развитие львенка, у него отличный аппетит.

- На данный момент у мамы - львицы Олесии - закончилось молоко, потому зоологам пришлось перевести львенка на искусственное вскармливание, - рассказали в зоопарке Ростова. - Сейчас специалисты кормят его из бутылочки каждые три часа, ночью делая перерыв на шесть часов. К полутора месяцам начнут давать прикорм в виде мяса.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны

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