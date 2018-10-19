СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-19T09:17:18+03:00

В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и на каких улицах

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В Ростове-на-Дону планируются отключения света. Они начнутся с утра пятницы, 19 октября , и продлятся до конца месяца. Известно, что там будут вестиcь работы по проверке и ремонту оборудования. В разные дни отключения затронут жителей нескольких районов донской столицы.

В ОТКЛЮЧКЕ

Где в Ростове-на-Дону отключат свет

19-20 октября, с 09.00 до 17.00:

- ул. 2-я Киргизская, 46-58, 67-91; ул. Казахская, 58-74; пер. Обский, 2-38, 3-17; пер. Уральский, 1-31, 2-36; пер. Ухтомский, 1-35, 2-38.

22 октября, с 09.00 до 17.00:

- ул. Щербакова, 1-67, 2-50; ул. Курчатова, 1-5; ул. Пулеметная, 1-19, 2-16; пер. Запрудный, 1-19, 2-16; ул. Молодежная, 1-11, 2-12; ул. 12 Декабря, 1-21, 2-26; ул. Фабричная, 1-7, 2-36; ул. Алеутская, 1-53, 30-68; пер. Аджарский, 1-11, 2-10; ул. Соревнования, 1-23, 2-24; ул. Мурманская, 43-87, 54-94; ул. Глинки, 51-93, 52-94; ул. Калужская, 53-99, 50-78; ул. Арефьева, 54-68; ул. Тихого Дона, 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская, 7-35; просп. 20 лет Октября, 71;

- пр. Стачки, 158; жилые дома СКЖД по Рабочей пл.;

ул. Ереванская, 12-28; ул. 30-я Линия, 2-8, 1-11; ул. 31-я Линия, 1-7, 2-8; ул. 32-я Линия, 1-17, 2;

- пр. Коммунистический, 32/1, 32/2, 34.

23 октября, с 09.00 до 17.00:

- ул. Таганрогская, 6-16; ул. Земельная, 1-29, 2-26; ул. Большевистская, 1-43, 2-28; ул. Северо-Кавказская, 7-45, 2-42; пер. Владивостокский, 15-29, 18-54; пер. Стекольный, 10-20, 7-9;

- пр. Шолохова, 123-161; ул. Новомосковская, 1-17, 2-34; ул. Полторацкого, 25-67, 10-56; ул. Просвещения, 1-3, 2-20; ул. Кавказский, 1-37, 2-36; пер. Казбекский, 1-39, 2-50; пер. Нальчикский, 1-47, 2-44; пер. Тебердинский, 1-69, 2-58; пер. Тувинский, 6-68, 29, 47-67; ул. Куйбышева, 1-25, 10-30; пр. Шолохова, 214, 192-238, 123-161; пер. Дзержинского, 1-33, 2-54; пер. Кабардинский, 1-33, 2-52; пер. Осетинский, 1-39, 2-34; ул. Гранитная, 29-73, 32-74; ул. Коммунаров, 69-77; ул. Горсоветская, 1-3; пер. Егорлыкский, 2-20, 1-19; пер. Шахтинский, 2-14, 1-15; ул. Горсоветская, 1-45, 2-30; пер. Крымский, 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий, 26-34, 27-31; пер. Геленджикский, 16-34, 15-35; пер. Новороссийский, 31-33; ул. Вяземцева, 35-57, 56-76; пер. Суздальский, 1-11, 2-10; ул. Кадровая, 1-71, 2-92; ул. Новгородская, 1-25, 2-30; ул. Пулковская, 1-25, 2-26; ул. Сквозная, 1-27, 2-26; ул. Гранитная, 1-25, 2-28; пр. Шолохова, 190-210; ул. Коммунаров, 69-83, 1-11; ул. Кабардинская, 1-49, 2-28; ул. Горсоветская, 52; пер. Шахтинский, 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский, 1-21, 2-22; пер. Осетинский, 1-17, 2-22; пр. Коммунистический, 30.

23-24 октября, с 09.00 до 17.00:

- пер. Новороссийский, 1-15; пер. Геленджикский, 1-15, 2-16; пер. Тихорецкий, 2-30, 1-31; ул. Коммунаров, 39-67, 38-66; пр. Шолохова, 158-190; пер. Контактный, 73-95; пер. Шахтинский, 17; пер. Крымский, 1-13, 2-14; ул. Коммунаров, 33, 33д.

24 октября, с 09.00 до 17.00:

- ул. Таганрогская, 75-131; ул. Ташкентская, 90-152, 77-139; ул. Тульская, 2-30, 13-25; пер. Авиамоторный, 1-7, 2-8;

- пр. Коммунистический, 30, 32, 32/3.

С 22 по 31 октября, с 09.00 до 17.00:

- ул. Катаева, 194-240, 231-271; ул. Черепахина, 156-202, 187-213; пер. Братский, 85-97, 100-116; пер. Халтуринский, 111-137, 170-190; пер. Островского, 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева, 174-220, 171-193.

*По данным «Донэнерго».