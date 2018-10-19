Ростовчанка предложила, как разгрузить кольцо ЦГБ

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-19T09:21:56+03:00

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Сообщение на редакционный WhatsApp в рубрику "Добро пожаловаться!" прислала ростовчанка с номера 8-918-53*-**-**. В нем она предложила, как разгрузить кольцо ЦГБ.

- Хочу пожаловаться на дорожную обстановку в нашем городе, а конкретно на кольцо на площади Гагарина, - написала Татьяна. - Каждый автомобилист знает, как можно застрять на этом кольце в час пик. Всегда стараюсь избежать этого маршрута, но иногда приходится туда попадать. И вот каждый раз я думаю: «Неужели нельзя здесь все по-умному разрулить?» И у меня есть конкретное предложение. Прошу редакцию донести его до работников ДПС. Оптимально будет сделать движение по Текучева по прямой линии в обоих направлениях, и по Нагибина и Соколова так же, немного огибая кольцо. А этот позорный разрыв кольца убрать, он ничем не помогает, а наоборот, в час пик делает затор еще больше! Кольцо должно быть цельным. К слову, так же разрулили кольцо на площади Обороны - то, которое перед мостом Стачки, а движение от моста Стачки по Московской сделали по прямой, не огибая кольца. И это очень удобно! И по Текучева надо сделать движение по прямой в оба направления! Думаю, это значительно разгрузит этот проблемный участок! Надеюсь, мое письмо дойдет до адресата. И хоть одной проблемой будет меньше.

КСТАТИ

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности в нашу постоянную рубрику "Добро пожаловаться!".

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