2018-10-19T09:24:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки установили нужный светофор

С письмом-просьбой в редакцию обратились наши читатели
Ольга ГОПАЛО
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Теперь местным жителям не стоит волноваться о своей безопасности.Теперь местным жителям не стоит волноваться о своей безопасности.Фото: Ольга Крыльцова
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Еще в марте этого года в рубрике «Добро пожаловаться!» мы опубликовали материал «Установите светофор при повороте с Сиверса на Стачки». Буквально накануне, ,18 октября, в редакцию «Комсомолки» пришел ответ из департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону:

- В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» и светофора, а также обустроены шумовые полосы.

Так что теперь местным жителям не стоит волноваться о своей безопасности.

КСТАТИ

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности в нашу постоянную рубрику "Добро пожаловаться!".

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