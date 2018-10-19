В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки установили нужный светофор

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-19T09:24:17+03:00

Теперь местным жителям не стоит волноваться о своей безопасности. Фото: Ольга Крыльцова

С письмом-просьбой в редакцию обратились наши читатели

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Еще в марте этого года в рубрике «Добро пожаловаться!» мы опубликовали материал «Установите светофор при повороте с Сиверса на Стачки». Буквально накануне, ,18 октября, в редакцию «Комсомолки» пришел ответ из департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону:

- В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» и светофора, а также обустроены шумовые полосы.

Так что теперь местным жителям не стоит волноваться о своей безопасности.

КСТАТИ

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