"Хотите? Терпите!": Жители Ростовской области пожаловались на состояние туалета в госучреждении

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-19T09:39:42+03:00

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В рубрику «Добро пожаловаться!» один из читателей прислал снимки и попросил, как-то помочь жителям его района сделать посещение госучреждения комфортнее. В частности, он сообщил, что в безобразном состоянии находится общественный туалет в Родионово-Несветайском районе, речь идет о районном отделе Пенсионного фонда РФ по Ростовской области.

- Ну разве так можно? Позор! - написал он с номера 8-928-12*-**-**.

Читатель верит, что его жалоба как-то поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

В безобразном состоянии находится общественный туалет в Родионово-Несветайском районеФото: Личный архив

КСТАТИ

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности в нашу постоянную рубрику "Добро пожаловаться!".

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