Купить квартиру в новостройке Ростова поможет выездной тур от «Комсомольской правды»
Прежде, чем купить квартиру в новостройке, необходимо увидеть жилой комплекс и побеседовать с застройщиком лично. Ведь красивые картинки проектов иногда значительно отличаются от реальности. Но, что делать, если на это практически нет времени? Выход есть. За один день можно посмотреть до 6 объектов.
Фото: Юлия Ландыш
21 октября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам Ростова, консультации с ведущими застройщиками и банками. А также возможность лично оценить ваше будущее жилье - стадию строительства, планировку, качество отделки.
Участие в туре по новостройкам абсолютно бесплатное!
Записаться на "Тур по новостройкам с Комсомолкой" можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 291-05-00 по будням с 9 утра до 6 вечера.
ВНИМАНИЕ!!! Сегодня 19 октября до 16-00 последняя возможность записаться.
Количество мест ограничено! Осталось всего 6 мест.
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