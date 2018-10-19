Купить квартиру в новостройке Ростова поможет выездной тур от «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-19T09:48:33+03:00

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Прежде, чем купить квартиру в новостройке, необходимо увидеть жилой комплекс и побеседовать с застройщиком лично. Ведь красивые картинки проектов иногда значительно отличаются от реальности. Но, что делать, если на это практически нет времени? Выход есть. За один день можно посмотреть до 6 объектов.

Фото: Юлия Ландыш

21 октября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам Ростова, консультации с ведущими застройщиками и банками. А также возможность лично оценить ваше будущее жилье - стадию строительства, планировку, качество отделки.

Участие в туре по новостройкам абсолютно бесплатное!

Записаться на "Тур по новостройкам с Комсомолкой" можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 291-05-00 по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!! Сегодня 19 октября до 16-00 последняя возможность записаться.

Количество мест ограничено! Осталось всего 6 мест.

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