Успейте записаться на бесплатный прием к врачам: «Неделя здоровья» с «Комсомольской правдой»!
Каждый ростовчанин получит возможность пройти медицинское обследование у высококлассных специалистов разного профиля и провести диагностику различных заболеваний. Опытные врачи, передовое оборудование, качественный сервис - и все это абсолютно БЕСПЛАТНО!
Что и где можно пройти бесплатно
1. Стоматологическая клиника «Реноме». Прием стоматолога - включает профосмотр врача-стоматолога, консультацию и обследование, а также составление комплексного плана лечения.
2. Лечебно-диагностический центр «Сокол». Прием офтальмолога - включает комплексную диагностику зрения с консультацией врача-офтальмолога.
3. Специализированная клиника «Варикозанет». Прием флеболога - включает УЗИ вен, консультацию врача-флеболога и назначение лечения.
4. Дорожная клиническая больница СКЖД. Консультация нейрохирурга.
5. Социально-реабилитационный центр «Спасение». Прием нарколога и психиатра.
6. Медицинский центр «Эталон» - филиал «Диамед». УЗИ щитовидной железы.
7. Медицинский центр «Эталон» - филиал «МРТ-Диагност». МРТ головного мозга.
Как записаться на бесплатный прием?
Запись на прием врачей в рамках «Недели здоровья» проводится в редакции ИД «Комсомольская правда» - Ростов» по телефону:
(Будние дни) - 8-863-291-05-00
(Выходные дни) - 8 (863) – 2-484-888
Ватцап 8-918-504-87-85
Спешите - количество бесплатных приемов ограничено!
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