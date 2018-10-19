СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-19T10:48:38+03:00

В Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движение Фото: Сергей ГАПОН

А на Мечникова на несколько часов планируют закрыть переезд

Изменить размер текста: A A

В городе Ростове-на-Дону планируется ограничение проезда по улице Всесоюзной - на участке от улицы Портовая до улицы Малиновского (северная сторона, одна полоса движения). Об этом сообщает администрация донской столицы со ссылкой на городской Депртамент транспорта.

Правда, произойдет не совсем приятное событие в ноябре - с 8 числа. Ограничение движения будет длится ровно месяц. Все это время там будут проводится работы по замене опор освещения.

Кроме того, с 08:00 27 октября по 18:00 28 октября 2018 года будет прекращено движение транспортных средств на переезде по улице Мечникова. Причина - проведение аварийных ремонтных работ на переезде.

В мэрии просят ростовских водителей учесть эту информацию, для того чтобы заранее планировать свои маршруты.