2018-10-19T10:48:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движение

А на Мечникова на несколько часов планируют закрыть переезд
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движениеВ Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движениеФото: Сергей ГАПОН
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В городе Ростове-на-Дону планируется ограничение проезда по улице Всесоюзной - на участке от улицы Портовая до улицы Малиновского (северная сторона, одна полоса движения). Об этом сообщает администрация донской столицы со ссылкой на городской Депртамент транспорта.

Правда, произойдет не совсем приятное событие в ноябре - с 8 числа. Ограничение движения будет длится ровно месяц. Все это время там будут проводится работы по замене опор освещения.

Кроме того, с 08:00 27 октября по 18:00 28 октября 2018 года будет прекращено движение транспортных средств на переезде по улице Мечникова. Причина - проведение аварийных ремонтных работ на переезде.

В мэрии просят ростовских водителей учесть эту информацию, для того чтобы заранее планировать свои маршруты.

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