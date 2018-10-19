СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:54:06+03:00

Горожан приглашают выйти на улицы и помочь посадить деревья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем адреса, где можно будет сажать деревья в Ростове-на-Дону 20 октября 2018 в День древонасаждения

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День древонасаждения 2018 в Ростове-на-Дону 20 октября: адреса, где сажать. Желающих ждут в ближайшую субботу с 09:00. В каждом районе города запланированы места для посадки новых деревьев (см. ниже).

Всего же на Дону для проведения Дня древонасаждений уже заготовлено около два миллиона саженцев, сеянцев деревьев, а также 29 видов кустарников. Среди них дуб, рябина, ива, клен, ясень, акация, береза,боярышник, сосна, тополь, катальпа, туя, форзиция, можжевельник, бирючина, магония, черемуха, японская айва.

Планируется, что будет задействовано более 450 единиц техники. А в празднике примут участие более 65 тысяч человек.

К слову, свой вклад в благоустройство любимого города сделает и газета "Комсомольская правда-Ростов". В 11:00 в парке Левобережный сотрудники посадаят 15 рябин.

Напомним, с 2014 года принято решение проводить День древонасаждений два раза – весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля и в третью субботу октября тысячи жителей области выходят на улицы и высаживают деревья.

КОНКРЕТНО

Где посадить деревья в Ростове-на-Дону

- в Ворошиловском районе - парк «Дружба» (верхний) и пр. Королева;

- в Железнодорожном районе - территория, прилегающая к стадиону «Локомотив»;

- в Кировском районе – сквер 1-й Конной Армии;

- в Ленинском районе – ул. Гайдара и ГКДЦ им. М. Горького;

- в Октябрьском районе - парк им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- в Советском районе – сквер им. Тюленина и пл. Мичурина.

*По данным администрации Ростова-на-Дону.