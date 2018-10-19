2018-10-19T11:41:56+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали организатора наркопритона

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов накрыли наркопритон, который организовал 32-летний местный житель в собственном доме. Он вместе с друзьями готовил и употреблял запрещенные вещества.

- В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Мужчину обвиняют в организация и содержание притона, систематическом предоставление помещений для потребления наркотических средств. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит лишение до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершается проект «Клиника года - 2018»
В Рсотвоскую область доставили больше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства для диких животных
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 20-21 октября: обещают дожди и до плюс 18 градусов
День древонасаждения 2018 в Ростове-на-Дону 20 октября: адреса, где сажать
В Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движение
Успейте записаться на бесплатный прием к врачам: «Неделя здоровья» с «Комсомольской правдой»!
Купить квартиру в новостройке Ростова поможет выездной тур от «Комсомольской правды»
"Хотите? Терпите!": Жители Ростовской области пожаловались на состояние туалета в госучреждении
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки установили нужный светофор
Ростовчанка предложила, как разгрузить кольцо ЦГБ
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки львенка Аракса, который родился месяц назад
Взрыв в Керчи 2018: В Ростове-на-Дону предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах
Победителем Чемпионата по поеданию пирогов в Ростове-на-Дону стал Геворк Сoфоян
В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю