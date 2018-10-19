В Ростове-на-Дону задержали организатора наркопритона

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-19T11:41:56+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов накрыли наркопритон, который организовал 32-летний местный житель в собственном доме. Он вместе с друзьями готовил и употреблял запрещенные вещества.

- В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Мужчину обвиняют в организация и содержание притона, систематическом предоставление помещений для потребления наркотических средств. Если вина ростовчанина будет доказана в суде, ему грозит лишение до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.