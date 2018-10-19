СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-19T11:41:53+03:00

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 20-21 октября: обещают дожди и до плюс 18 градусов. Так, если в пятницу, 19 октября, будет солнечно. В этот день ожидается до плюс 21 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный, временами его порывы будут составлять до одиннадцати метров в секунду.

А в субботу, 20 октября, погода начнет портится. Если верить прогнозам синоптиков, во второй половине дня обещают небольшой дождик. Днем температура воздуха - от 14 до 18 градусов тепла. Ветра практически не будет - от одного до двух метров в секунду.

В воскресенье, 21 октября, те же показатели на уличных термометрах. Осадки метеорологи прогнозируют с утра. Ветер восточный - два метра в секунду.

Кроме того, всю следующую рабочую неделю обещают дожди, пусть и небольшие. Температура воздуха в первую половину недели от 15 до 17 выше нуля. Атмосферное давление все эти дни чуть выше нормы - до 756 миллиметров ртутного столба.