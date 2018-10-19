2018-10-19T11:41:53+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 20-21 октября: обещают дожди и до плюс 18 градусов

Выясняем, какая погода ждет горожан на выходные 20-21 октября 2018 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет горожан на выходные 20-21 октября 2018 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО ОльгаВыясняем, какая погода ждет горожан на выходные 20-21 октября 2018 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга
Изменить размер текста:

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 20-21 октября: обещают дожди и до плюс 18 градусов. Так, если в пятницу, 19 октября, будет солнечно. В этот день ожидается до плюс 21 градуса выше нуля. Ветер юго-восточный, временами его порывы будут составлять до одиннадцати метров в секунду.

А в субботу, 20 октября, погода начнет портится. Если верить прогнозам синоптиков, во второй половине дня обещают небольшой дождик. Днем температура воздуха - от 14 до 18 градусов тепла. Ветра практически не будет - от одного до двух метров в секунду.

В воскресенье, 21 октября, те же показатели на уличных термометрах. Осадки метеорологи прогнозируют с утра. Ветер восточный - два метра в секунду.

Кроме того, всю следующую рабочую неделю обещают дожди, пусть и небольшие. Температура воздуха в первую половину недели от 15 до 17 выше нуля. Атмосферное давление все эти дни чуть выше нормы - до 756 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершается проект «Клиника года - 2018»
В Рсотвоскую область доставили больше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства для диких животных
В Ростове-на-Дону задержали организатора наркопритона
День древонасаждения 2018 в Ростове-на-Дону 20 октября: адреса, где сажать
В Ростове-на-Дону на улице Всесоюзной на месяц ограничат движение
Успейте записаться на бесплатный прием к врачам: «Неделя здоровья» с «Комсомольской правдой»!
Купить квартиру в новостройке Ростова поможет выездной тур от «Комсомольской правды»
"Хотите? Терпите!": Жители Ростовской области пожаловались на состояние туалета в госучреждении
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки установили нужный светофор
Ростовчанка предложила, как разгрузить кольцо ЦГБ
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки львенка Аракса, который родился месяц назад
Взрыв в Керчи 2018: В Ростове-на-Дону предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах
Победителем Чемпионата по поеданию пирогов в Ростове-на-Дону стал Геворк Сoфоян
В Таганроге груженый грунтом "КамАЗ" ушел под землю