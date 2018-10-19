2018-10-19T13:11:10+03:00
Общество

В Ростовскую область доставили больше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства для диких животных

Приманку будут раскладывать для лис, волков и шакалов
Ольга ГОПАЛО
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Основным источником бешенства в донском регионе являются дикие плотоядные животные, в частности лисы.Основным источником бешенства в донском регионе являются дикие плотоядные животные, в частности лисы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовскую область доставили крупную партию вакцины против бешенства для диких животных. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что она оплачена из средств федерального бюджета, и будет использована до конца года.

Как рассказали в Управлении ветеринарии региона, основной источник бешенства на Дону - дикие плотоядные животные, в частности лисы. Специалисты делают раскладки приманок с вакциной, в том числе для шакалов и волков. Чтобы получить стойкий защитный эффекта, вакцину должны применять в течение шести лет в рекомендуемых дозах.

Известно, что с начала 2018 года в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заболевания животных бешенством, среди них три – у диких плотоядных животных. Если сравнивать с цифрами прошлого года, то они уже гораздо меньше - тогда было 19 и семь случаев соответственно.

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