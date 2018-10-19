2018-10-19T12:12:41+03:00
Здоровье

Завершается проект «Клиника года - 2018»

Наталья ВЕСНИНА
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&ensp;Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Подходит к концу трехмесячный марафон, в ходе которого посетители сайта KP.RU выбирают клиники, медицинские и диагностические центры, заслужившие народное доверие и которые они рекомендуют друзьям. «Клиника года» - это действительно народный проект, который проходит по всей России.

Конкурс охватывает самые разные медицинские учреждения Ростова-на-Дону: от крупных многопрофильных центров до небольших частных клиник. Также проект - это своего рода медицинский справочник, который помогает сориентироваться не только жителям, но и гостям города.

В этом году в «Клинике года» больше интерактива. Можно увидеть видеоролики о клиниках Ростова-на-Дону, послушать выступления врачей в рубрике «Полезное радио», задать вопросы по телефону, принять участие в акциях и пройти обследования в клиниках Ростова на особых условиях.

Остается совсем немного времени, чтобы проголосовать за клиники и медицинские центры, которым вы больше всего доверяете и считаете лучшими! ОСТАВИТЬ ГОЛОС

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