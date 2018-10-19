2018-10-19T12:12:07+03:00
Общество

В Ростовской области криминалисты следкома раскрыли свыше 100 преступлений

Служба криминалистики была создана 64 года назад
Ирина ПОТЕРЯ
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19 октября 2018 года – криминалисты отмечают 64-ю годовщину создания своей службы19 октября 2018 года – криминалисты отмечают 64-ю годовщину создания своей службыФото: СУ СК России по РО
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В эту пятницу, 19 октября, криминалисты органов Следственного комитета России отмечают 64-ю годовщину создания своей службы.

- История создания службы криминалистики уходит своими корнями в 1954 год, когда по указанию Генерального прокурора СССР 19 октября в стране были введены должности прокуроров-криминалистов, - рассказали в региональном следкоме. - Только лучшие из лучших – имеющие значительный опыт расследования уголовных дел - могли претендовать на такую должность.

На данный момент в СУ СК России по Ростовской области проходят службу 16 криминалистов. Они выезжают на все места преступлений, а в их зону ответственности входит осмотр мест происшествий, применение технико-криминалистических средств и научных рекомендаций, назначение и проведение экспертиз, позволяющих успешно раскрывать самые сложные преступления.

Зачастую именно работа следователя-криминалиста становится отправной точкой для установления истины по уголовному делу. Фото: СУ СК России по РО

Зачастую именно работа следователя-криминалиста становится отправной точкой для установления истины по уголовному делу.Фото: СУ СК России по РО

Фото: СУ СК России по РО

По мнению следователей-криминалистов, все в мире имеет свой собственный уникальный след. И нет ни одного человека, абсолютно похожего на другого. Нет двух одинаковых отпечатков пальцев, полностью схожей ДНК. Все эти особенности помогают опытнейшим криминалистам раскрыть преступление, определить виновных или доказать невиновность человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За девять месяцев нынешнего года следователями-криминалистами осуществлено более 400 выездов на места происшествий для участия в производстве следственных действий, в том числе более 200 – по убийствам. Принято участие в назначении более 850 судебных экспертиз. С использованием результатов психофизиологических исследований были раскрыты особо тяжкие преступления по более чем 100 уголовным делам.

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