Ставки по кредиту снизили более 15 тысяч клиентов ВТБ

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-19T14:08:06+03:00

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В ВТБ больше месяца действует бонусная акция «Заемщик», выпущенная в дополнение к «Мультикарте». Она позволяет клиентам, просто совершая привычные ежедневные покупки, снизить ставку по кредиту наличными до 7,9% или по ипотеке до 8,3%. Благодаря ей, уже более 15 тысяч клиентов этого банка снизили ставки по оформленным кредитам наличными и ипотеке — 10 и 5 тысяч заемщиков соответственно.

- Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке по потребительскому кредиту или ипотеке в зависимости от суммы совершаемых покупок, - добавили в ВТБ. - Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 – по ипотеке. А вот если у заемщика несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» банк предоставляет максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок.

К слову, подключить опцию можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

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