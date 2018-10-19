В Ростове-на-Дону обсуждают собаку, подпевающую уличному музыканту
В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, на котором девушка прямо на улице играет одно из лирических произведений. Рядом с ней лежит собака, которая в определенные моменты по своему подпевает музыканту. Трогательное видео за несколько часов посмотрели почти 36 тысяч человек.
- Когда зритель подпевает, - так назвал видео автор ролика.
Интернет-пользователи уже прозвали четверолапого певца «музыкальный собакен».
- Собаки прекрасно умеют разговаривать, но лишь с теми, кто умеет их слушать, - высказала мнение о предмете видео одна из ростовчанок.
- Мне вот интересно ему все-таки нравится музыка или нет? - спросил у знающих другой горожанин.
- Если б не нравилась - не сидел бы и не выл, просто бы прошел, - пишет третий. - У меня сосед по даче, когда начинает играть на баяне, то его пес начинает подпевать, нравится ему баян, такой вот дуэт.
Когда зритель подпевает.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat