2018-10-19T14:12:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обсуждают собаку, подпевающую уличному музыканту

Трогательное видео набрало уже почти 36 тысяч просмотров
ГОШЕВ Игорь
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Трогательное видео набрало уже почти 36 тысяч просмотров. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный.Трогательное видео набрало уже почти 36 тысяч просмотров. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный.
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, на котором девушка прямо на улице играет одно из лирических произведений. Рядом с ней лежит собака, которая в определенные моменты по своему подпевает музыканту. Трогательное видео за несколько часов посмотрели почти 36 тысяч человек.

- Когда зритель подпевает, - так назвал видео автор ролика.

Интернет-пользователи уже прозвали четверолапого певца «музыкальный собакен».

- Собаки прекрасно умеют разговаривать, но лишь с теми, кто умеет их слушать, - высказала мнение о предмете видео одна из ростовчанок.

- Мне вот интересно ему все-таки нравится музыка или нет? - спросил у знающих другой горожанин.

- Если б не нравилась - не сидел бы и не выл, просто бы прошел, - пишет третий. - У меня сосед по даче, когда начинает играть на баяне, то его пес начинает подпевать, нравится ему баян, такой вот дуэт.

Когда зритель подпевает.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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