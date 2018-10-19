В Ростове-на-Дону обсуждают собаку, подпевающую уличному музыканту

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-19T14:12:37+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, на котором девушка прямо на улице играет одно из лирических произведений. Рядом с ней лежит собака, которая в определенные моменты по своему подпевает музыканту. Трогательное видео за несколько часов посмотрели почти 36 тысяч человек.

- Когда зритель подпевает, - так назвал видео автор ролика.

Интернет-пользователи уже прозвали четверолапого певца «музыкальный собакен».

- Собаки прекрасно умеют разговаривать, но лишь с теми, кто умеет их слушать, - высказала мнение о предмете видео одна из ростовчанок.

- Мне вот интересно ему все-таки нравится музыка или нет? - спросил у знающих другой горожанин.

- Если б не нравилась - не сидел бы и не выл, просто бы прошел, - пишет третий. - У меня сосед по даче, когда начинает играть на баяне, то его пес начинает подпевать, нравится ему баян, такой вот дуэт.