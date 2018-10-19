2018-10-19T14:42:36+03:00
Общество

«Фигура огонь»: «Мисс Интерконтиненталь» в откровенном боди восхитила поклонников

Фото красавицы из Ростова-на-Дону Валентины Расуловой уже оценили тысячи человек
ГОШЕВ Игорь
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Красавится щедро делится с подписчиками секретами красоты. Фото: Интсаграм Валентины Расуловой.Красавится щедро делится с подписчиками секретами красоты. Фото: Интсаграм Валентины Расуловой.
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Красавица из Ростова-на-Дону Валентина Расулова прославилась на весь мир тем, что вышла на подиум на 13-сантиметровых каблуках, как оказалось потом, со сломанной ногой, и победила в международном конкурсе. После этого число ее подписчиков в социальных сетях значительно выросло.

rasulova_valentinarasulova_valentina
59 кг Фото было сделано пару недель назад
2273 отметок «Нравится»65 комментариевInstagram

Теперь девушка щедро делится с ними секретами красоты и стройного тела. Вот и на этот раз продемонстрировала фото в откровенном боди. Многие похвалили красавицу за аппетитные формы и тонкий стан. А один из них даже высказался в стихах:

"Красивая фигура ведь не только гены.

А над собою каждодневный труд.

Не проследишь - веществ обмены.

Свое все обязательно возьмут.

Но результат стараний этих.

Достойней всяких там наград.

Ведь ты - источник вдохновений.

И каждый на тебе цепляет взгляд.

Следите девушки Вы за собой.

И продолжайте в том же духе.

Не слушайте людей с больною головой.

И тех кто распускает слухи".

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