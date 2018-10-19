«Фигура огонь»: «Мисс Интерконтиненталь» в откровенном боди восхитила поклонников
Красавица из Ростова-на-Дону Валентина Расулова прославилась на весь мир тем, что вышла на подиум на 13-сантиметровых каблуках, как оказалось потом, со сломанной ногой, и победила в международном конкурсе. После этого число ее подписчиков в социальных сетях значительно выросло.
Теперь девушка щедро делится с ними секретами красоты и стройного тела. Вот и на этот раз продемонстрировала фото в откровенном боди. Многие похвалили красавицу за аппетитные формы и тонкий стан. А один из них даже высказался в стихах:
"Красивая фигура ведь не только гены.
А над собою каждодневный труд.
Не проследишь - веществ обмены.
Свое все обязательно возьмут.
Но результат стараний этих.
Достойней всяких там наград.
Ведь ты - источник вдохновений.
И каждый на тебе цепляет взгляд.
Следите девушки Вы за собой.
И продолжайте в том же духе.
Не слушайте людей с больною головой.
И тех кто распускает слухи".