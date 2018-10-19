2018-10-19T15:04:18+03:00
Общество

«Сравнила тоже - Дон и Бали!»: поклонники пловчихи Юлии Ефимовой спорят, где закаты лучше

Красавица-спортсменка опубликовала снимок, сделанный на малой родине
ГОШЕВ Игорь
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Красавица-спортсменка опубликовала снимок, сделанный на малой родине. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавица-спортсменка опубликовала снимок, сделанный на малой родине. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Пловчиха из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова не так давно побывала на малой родине, об этом свидетельствуют гео-отметки и фотографии, появившиеся в ее Инстаграм. На одном из них титулованная спортсменка сидит на берегу реки на фоне потрясающего заката.

- Самые красивые закаты это: Бали, Лос-Анджелес и на Дону, - подписала снимок чемпионка Европы.

Однако поклонники на перебой стали ее в этом разуверять.

pryanya93pryanya93
Самые красивые закаты это: Бали, Лос-Анджелес и на Дону
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- Как можно сравнивать Дон с каким-то Бали и Лос-Анджелесом? Мы тут на Дону негодуем, - написал один из земляков пловчихи.

- Как же Сан Франциско? Там тоже очень красивые закаты. Готов поспорить, - попытался завязать беседу поклонник Ефимовой.

- На Амуре лучше, - это еще одна попытка уверить спортсменку в обратном.

- Во Владивостоке еще лучше! - вступил в разговор-дискуссию третий Интернет-пользователь. - А вместо раков - крабы. Так что ждем в гости!

Но многие писали просто: «Юленька, где бы вы не были, они и есть самые красивые».

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