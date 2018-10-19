«Сравнила тоже - Дон и Бали!»: поклонники пловчихи Юлии Ефимовой спорят, где закаты лучше
Пловчиха из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова не так давно побывала на малой родине, об этом свидетельствуют гео-отметки и фотографии, появившиеся в ее Инстаграм. На одном из них титулованная спортсменка сидит на берегу реки на фоне потрясающего заката.
- Самые красивые закаты это: Бали, Лос-Анджелес и на Дону, - подписала снимок чемпионка Европы.
Однако поклонники на перебой стали ее в этом разуверять.
- Как можно сравнивать Дон с каким-то Бали и Лос-Анджелесом? Мы тут на Дону негодуем, - написал один из земляков пловчихи.
- Как же Сан Франциско? Там тоже очень красивые закаты. Готов поспорить, - попытался завязать беседу поклонник Ефимовой.
- На Амуре лучше, - это еще одна попытка уверить спортсменку в обратном.
- Во Владивостоке еще лучше! - вступил в разговор-дискуссию третий Интернет-пользователь. - А вместо раков - крабы. Так что ждем в гости!
Но многие писали просто: «Юленька, где бы вы не были, они и есть самые красивые».