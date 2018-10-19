«Женщина моей мечты»: звезда Playboy Мария Лиман в откровенном купальнике назвала себя музой

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-19T15:10:26+03:00

У красотки уже больше 532 тысяч подписчиков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

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У звезды Playboy Марии Лиман уже больше 532 тысячи поклонников только в одной социальной сети, и она старается каждый раз их чем-то удивить. Например, на этот раз в разгар золотой осени появилась в сексуальном купальнике в парке Сочи.

- Муза пришла, - так охарактеризовала снимок красавица-брюнетка и предложила подписчикам загадывать желания.

- Какой шикарный ракурс! - не удержался от комментариев один из них.

- Ведь хороша! Не убавить, не прибавить, - поддержал его другой.

- Какая зайка, - не мог скрыть своего восхищения третий.

liman_maria Муза пришла Загадывай желание

И пока один все же прислушался к словам модели и пожелал: «Желаю, чтобы ко мне такая муза когда-нибудь пришла». Другой решил перехватить инициативу конкретным предложением: «Я недавно расстался со своей девушкой, сейчас ищу новых знакомств и ощущений. Начнем с Интернет-общения, а дальше - как пойдет». Вероятно, смелый Ромео просто не знает, что модель в начале этого года уже тайно вышла замуж.