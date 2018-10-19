2018-10-19T15:25:30+03:00
Общество

«Откуда у вас такая красота»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала горячее фото со съемок клипа

Подписчики красавицы рассказали, о чем мечтают
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники называют Татьяну идеалом красоты и утонченности. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники называют Татьяну идеалом красоты и утонченности. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова, которая сейчас активно строит карьеру певицы, опубликовала в социальных сетях фотографию-кадр из клипа, который она снимала в Португалии. А параллельно решила порасуждать на тему удачи-неудачи.

- Говорят, что всему есть предел, даже нашим неудачам, - начала она пост-размышление. - Предел то он есть, вот только поставить и установить можем его только мы сами. Вселенная сама не поймет, хватит, пока каждую неудачу и провал будем воспринимать как: «Ну а что? Как обычно, по другому и быть на могло». От этого ничегошеньки не поменяется, и вселенная продолжит давать нам одно и тоже! Ну а что: она же терпит, периодически ноет, значит все устраивает. Зачем что-то менять? Так вот к чему все это? Когда-то я стала менять свое мышление, позволила себе мысленно самое лучшее, поверила, что мы все этого достойны и больше не жалела себя. Жизнь она любит, когда к ней с улыбкой и благодарностью.

kottovakottova
Говорят, что всему есть предел, даже нашим неудачам
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Поклонники живо откликнулись на этот пост:

- Каждый день у вселенной прошу удачное место для парковки ближе к аэропорту, часто работает, - написал один из них.

- Если это то, что решат наши сердца, я с удовольствием погуляю с тобой в жизни, - сообщил красавице другой.

- Вы просто божественно красивая, - просто оставил комплимент третий. Откуда у вас такая красота? Я каждый раз любуюсь вашими фото, настоящий идеал красоты и утонченности!

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