2018-10-19T16:19:14+03:00
Общество

Day off: невеста Баскова оголила грудь

Жаркие дни осени красавица Виктория Лопырева проводит, купаясь в бассейне
ГОШЕВ Игорь
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Сексапильная блондинка восхищает поклонников своей красотой. Фото: стоп-кадр видео в Инстаграм Виктории Лопыревой.Сексапильная блондинка восхищает поклонников своей красотой. Фото: стоп-кадр видео в Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Красавицу из Ростова-на-Дону Викторию Лопыреву многие считают эталоном красоты. И в этом еще раз лично могли убедиться те, кто подписан на ее Инстаграм. Солнечные дни осени Виктория проводит в бассейне. На одном из видео она продемонстрировала роскошные формы и подписала его просто: «Day off». Можно сказать, гимн пятнице.

Еще одна фотография - в новом для Виктории стиле. На нем ее грудь слегка прикрывает ярко-красный наряд. Надо сказать, что каждый снимок модели вызывает сотни комментариев, в которых поклонники восхищаются внешними данными самого красивого посла за всю историю Чемпионата мира по футболу-2018. Но среди них не мало и тех, кто советуют ростовчанке уже поскорее выходить замуж и порадовать супруга красивыми детишками.

Напомним, летом прошлого года Николай Басков в присутствии сотен людей объявил о помолвке с Викторией Лопыревой. Теперь поклонники пары с нетерпением ждут их свадьбы.

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