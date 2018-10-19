2018-10-19T17:49:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прошла юбилейная конференция по защите прав потребителей

За десять лет бесплатную помощь получили больше полумиллиона жителей региона
Ольга КУБЫШЕВА
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За десять лет бесплатную помощь получили больше полумиллиона жителей региона.За десять лет бесплатную помощь получили больше полумиллиона жителей региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону прошла юбилейная конференция, посвященная 10-летию реализации программы по защите прав потребителей в регионе. За это время бесплатную профессиональную помощь получили более полумиллиона жителей, были открыты свыше ста общественных приемных, проведено порядка двух тысяч сравнительных исследований и независимых экспертиз качества и безопасности товаров, реализуемых на Дону.

Как рассказала директор Департамента потребительского рынка РО Ирина Теларова, сегодня каждый второй потребитель на Дону точно знает, как защитить права и куда обратиться. Для этого работают и общественные приемные, и профильный сайт, где есть активные сервисы, чтобы оставить вопрос, составить претензию, пройти обучение по основам потребительских прав.

К слову, Ростовская область была первым регионом России, в котором приняли такую комплексную программу. И этот опыт признан передовым.

Также в этом году прошел конкурс детского рисунка на тему «Защита прав потребителей», на который были присланы свыше 300 работ. На конференции наградили лучших и вручили награды победителям традиционной премии «Потребитель, голосуй «ЗА!», в рамках которой жители выбирают лучшие предприятия по предоставлению услуг и товаров.

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