В Таганроге взорвался и сгорел автокран
Сегодня днем, 19 октября, в Таганроге по улице Вишневой, 56 произошел взрыв. Как сообщают очевидцы с места ЧП, сгорел автокран на стройке. Пожарные оперативно потушили горящую технику, но грохот и дым изрядно напугали местных жителей.
- Кран зацепил высоковольтный провод и взорвался! Сгорела вся кабина, прозвучало еще пара взрывов - колесо и под кабиной какой-то баллон, - рассказал в социальной сети очевидец Александр Белоусов.
- Стрелой достал ЛЭП и загорелся. Груз упал и повредил газовую магистраль. ЛЭП порвана, лежит на земле, - добавил таганрогжец Артем Кабарухин. - Крановщик сидит возле крана, плачет.
В Главном управлении МЧС по Ростовской области "Комсомолке" сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Горожане в социальных сетях жалеют крановщика, который, очевидно, "попал на деньги".