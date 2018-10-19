2018-10-19T18:02:08+03:00
Происшествия

В Таганроге взорвался и сгорел автокран

Очевидцы активно выкладывают фото и видео с места ЧП
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП от Ивана Фоменко из группы ВК "Таганрогское ДПС".Фото с места ЧП от Ивана Фоменко из группы ВК "Таганрогское ДПС".
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Сегодня днем, 19 октября, в Таганроге по улице Вишневой, 56 произошел взрыв. Как сообщают очевидцы с места ЧП, сгорел автокран на стройке. Пожарные оперативно потушили горящую технику, но грохот и дым изрядно напугали местных жителей.

- Кран зацепил высоковольтный провод и взорвался! Сгорела вся кабина, прозвучало еще пара взрывов - колесо и под кабиной какой-то баллон, - рассказал в социальной сети очевидец Александр Белоусов.

- Стрелой достал ЛЭП и загорелся. Груз упал и повредил газовую магистраль. ЛЭП порвана, лежит на земле, - добавил таганрогжец Артем Кабарухин. - Крановщик сидит возле крана, плачет.

В Главном управлении МЧС по Ростовской области "Комсомолке" сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Горожане в социальных сетях жалеют крановщика, который, очевидно, "попал на деньги".

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