В Ростове-на-Дону после столкновения с иномаркой мотоцикл отлетел на пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-20T13:18:44+03:00

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Два человека пострадали вечером, 19 октября, в результате ДТП в Ростове. Около 20 часов на проспекте Стачки столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Mazda 2. В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным сотрудников полиции, в районе пересечения с улицей кулагина 18-летний водитель иномарки, поворачивая, не уступил дорогу байкеру. От удара "железного коня" отбросило на тротуар, где стояла 62-летняя женщина-пешеход. Скорая помощь увезла с места аварии ее и водителя мотоцикла. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Кстати, через несколько часов на Буденновском проспекте произошло еще одно ДТП с участием байкера. 23-летний парень на мотоцикле Yamaha врезался в остановочный павильон и разбил его. С травмами молодого человека доставили в больницу.