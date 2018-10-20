Родители убитой 24-летней ростовчанки поблагодарили всех, кто участвовал в ее поисках

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-20T13:38:26+03:00

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После того, как стало известно об убийстве 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой, на ее странице в социальной сети появилось обращение родителей девушки. Мама и папа поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках пропавшей, и вообще всех неравнодушных к этой трагедии людей. В комментариях под этим постом за ночь появились десятки комментариев в соболезнованиями.

Тем временем, байкеры, которые сегодня, 20 октября, собрались праздновать закрытие мотосезона и открытие монумента "Навстречу ветру" в Суворовском микрорайоне, где произошла трагедия, пообещали провести свое мероприятие тихо и поставить свечи в память о Маргарите.

В Интернет-сообществе, где общаются жители микрорайона, молодые люди предлагают девушкам услуги сопровождения в темное время суток, во избежание подобных трагедий.

Напомним, молодая ростовчанка пропала вечером, 16 октября. Она вышла из дома, взяв с собой только телефон. Но уже через несколько минут перестала отвечать на звонки. Правоохранители рассматривают версию о том, что она вышла встретиться с тем, кто в последствии напал на нее и задушил.