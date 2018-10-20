Чкаловский микрорайон Ростова-на-Дону на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-20T14:07:56+03:00

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Ростовский водоканал сообщил о готовящихся отключениях. В связи с переврезкой водопроводной линии на пересечении улицы Вятской и переулка Обский с 8 часов утра 23 октября ровно на сутки будут "обезвожены" дома в границах: улица Штахановского - переулок Форелевый – улица Белорусская - переулок Иртышский. А также садовые товарищества "Кирпичник", "Чкаловец", поселок Мясниковань и улица Вятская, 29.

Коммунальщики приносят извинения местным жителям за причиненные неудобства.

Добавим, что на следующей рабочей неделе также запланированы отключения света. Речь идет всего о нескольких домах, но в разных концах города.