Отключения света в Ростове-на-Дону 22-31 октября 2018: список адресов

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-20T14:07:19+03:00

Где отключат свет в Ростове-на-дону на следующей неделе

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Муниципальное предприятие «Ростгорсвет» сообщает о проведение техобслуживания оборудования, в результате которого придется отключить от электричества несколько домов по следующим адресам:

22 октября с 9 до 16 часов - ул. Жданова, 3, 5/36; ул. Жукова, 34А; поликлиника № 45.

23 октября с 9 до 16 часов - ул. Мильчакова, 45; ул. Благодатная, 166/43, 166А, 166Б; ул. 339-ой Стрелковой Дивизии, 12Б.

24 октября с 9 до 16 часов - ул. Еременко, 93, 95/30.

25 октября с 9 до 16 часов - ул. Жданова, 1/5; пер. Гарнизонный, 3.

29 октября с 9 до 16 часов - ул. Профсоюзная, 45; ул. 1-я Баррикадная, 29.

30 октября с 9 до 16 часов - ул. Павленко, 38, 40; ул. Курганная, 137/34, 139, 141; ул. Передовая, 1/5; 2-й Переулок, 114А; пер. Верхоянский, 11, 4; пер. Пермский, 41.

31 октября с 9 до 16 часов - ул. Зявкина, 33, 31.

Энергетики приносят жильцам обозначенных домов извинения за причиненные неудобства.

Добавим, что 23 октября грядет еще и отключение воды в одном из микрорайонов города.