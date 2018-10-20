2018-10-20T14:37:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ремонт дороги вторую ночь подряд мешает спать жителям Александровки

Местные жители жалуются в полицию и социальные сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовчанин, живущий на проспекте 40-летия Победы, 61, пожаловался дорожные работы, которые мешают спать по ночам.

- Я, конечно, все понимаю, но класть асфальт в час ночи - это перебор! - написал он в городском паблике. - Администрация Пролетарского района, обращаюсь к вам, мы не спим вторую ночь подряд. В доме дрожит посуда и окна, годовалая дочь не спит из-за дорожных работ. На вторую ночь уже не выдержали нервы и вызвали полицию, чтобы написать заявление за нарушения тишины. Полиция приняла его и пояснила, что жаловались не только мы.

Шум, производимый дорожной техникой, мужчина зафиксировал на видео сегодня ночью, 20 октября. Однако, в комментариях под роликом его поддерэали далеко не все. Ростовчане пишут, что, если работы проводить днем, они создают большие пробки. А тем, кому громкие звуки мешают спать люди советуют покупать ушные затычки.

Шум от укладки асфальта на 40 лет Победы 20.10.2018 .Ростов-на-Дону Главный

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