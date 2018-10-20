Валерий Карпин о "Ростове": Потеряли концентрацию, игра в атаке не получилась

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-20T14:54:56+03:00

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин коротко прокомментировал поражение от «Локомотива» 19 октября. Напомним, «желто-синие» проиграли «железнодорожникам» со счетом 2:1.

- При первом голе в обороне потеряли концентрацию. При втором случилось то же самое. Не получилась игра в атаке, слишком много теряли мячи. Сыграли хуже, чем в других матчах, - недовольно пояснил наставник ростовчан.

В то же время главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что «Ростову» не так легко забить два гола.

- Сложная и тяжелая игра. Футболисты проявили характер и волевые усилия, - рассказал он. - Пытались взламывать оборону «Ростова», который очень хорошо действует в защите. Забить два гола ростовчанам не так уж легко. Радует, что мы набрали три очка и приблизились к группе, которая борется за высокие места.

При этом молодежный состав «Ростова» выиграл у соперников 1:3.