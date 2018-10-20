В Ростове-на-Дону 69 тонн макулатуры "обменяли" на 170 деревьев

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-20T18:04:13+03:00

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20 октября в Ростове-на-Дону совместили две добрые акции - День древонасаждений и «Сдай макулатуру – спаси дерево». Последняя стартовала в городе еще 17 сентября. С той даты активисты успели собрать более 69 тонн ненужной бумаги, самые рьяные были отмечены дипломами. В итоге на деньги, вырученные с этой макулатуры, было закуплено 170 деревьев акаций. Их посадили в микрорайоне Суворовский. Там же была заложена аллея "Ветеранов ВЛКСМ".

- Акция по сбору макулатуры и посадке зеленых насаждений на территории города будет продолжена, - сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Напомним, что в этот день в озеленении города участвовал и коллектив редакции газеты и радио "Комсомольская правда Ростов-на-Дону". Сотрудники издания посадили в парке Левобережном рябиновую аллею.