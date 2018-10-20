2018-10-20T18:16:28+03:00
Спорт

Гандболистки «Ростов-Дона» победили клуб «Копенгаген» в Лиге чемпионов

Теперь они на первом месте в группе
Илья БОГОМОЛОВ
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«Ростов-Дон» побеждает «Копенгаген» в Лиге чемпионов. Фото: пресс-служба клуба.«Ростов-Дон» побеждает «Копенгаген» в Лиге чемпионов. Фото: пресс-служба клуба.
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Сегодня, 20 октября, в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Копенгаген». Соперники ростовчанок играли достаточно грубо. В первом тайме российские спортсменки регулярно вырывались вперед, но датчанки упорно сравнивали счет. Некоторое преимущество сохранялось за гостями и во втором тайме.

- В последние пять минут встречи скорость игры становится меньше, «Копенгаген» устал, а ростовчанки продолжает давить на соперника, - передает пресс-служба донского клуба.

Матч завершился со счетом 21:27, «Ростов-Дон» вышел на первое место в группе.

В предыдущих раундах Лиги чемпионов ростовчанки в домашнем матче одержали победу над «Сэвеховом» из Швеции (30:21) и в гостях сыграли вничью с французским «Брестом» (29:29).

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