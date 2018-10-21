В Ростове-на-Дону высадили свыше девяти тысяч деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-21T09:45:58+03:00

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В субботу, 20 октября, состоялся ставший уже традиционным осенний День древонасаждений. Во всех районах Ростова-на-Дону прошли праздничные мероприятия по посадке зеленых насаждений. В частности, новые саженцы, кустарники и лианы появились на прилегающей территории к стадиону «Локомотив» в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Работы шли в парках имени Горького, Октября и «Левобережный», на улицах Ленина, Красноармейская, Гайдара, Горького, проспектах Шолохова, 40-летия Победы.

- Всего на территории города было высажено свыше пяти тысяч деревьев и почти семь тысяч кустарников, - сообщили в мэрии города.

Напомним, что праздник Древонасаждения впервые прошел весной 1910 года под эгидой городского общества садоводов. Четыре года назад в Ростове праздник стал проводится два раза в году – весной и осенью.