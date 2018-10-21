2018-10-21T10:07:44+03:00
Происшествия

На въезде в Суворовский легковушка сбила двух человек

Пострадавших доставили в больницу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Как сообщили очевидцы, авария произошла вечером в субботу, 20 октября, на улице Вавилова (по дороге в новый жилой район «Суворовский»).

- Пенсионер на ВАЗе сбил парня и девушку, которые перебегали дорогу в неположенном месте, - написал очевидец, опубликовав снимки последствий. - Пострадавшие живы, их увезла скорая. Рядом не было ни переходов, ни фонарей.

Пост, опубликованный в паблике, вызвал большое количество комментариев, отозвался даже один из пострадавших. Молодой человек пояснил, что на самом деле «никуда мы не бежали, а стояли на разделительной полосе и ждали, пока пропустят».

Напомним, ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего водителя ВАЗ-21120, который сбил троих пешеходов, переходивших дорогу по зебре. Трагедия случилась поздно вечером 15 октября на трассе Новошахтинск - Майский. Изначально сообщалось, что из-за участке дороги, где случилась авария, велись ремонтные работы и отсутствовали дорожные знаки, но позже выяснился еще один факт - водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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