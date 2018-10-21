В Ростовской области полицейские раскрыли серию квартирных краж на миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-21T10:21:40+03:00

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Как рассказали в полиции, к ним поступило пять заявлений от жителей Таганрога, квартиры и дома которых были обворованы. Неизвестный злоумышленник действовал ночью по одной схеме: чтобы убедиться в отсутствии хозяев, он бросал в окна небольшие камни, затем самодельной отверткой отжимал окна и проникал внутрь.

- Среди похищенного – деньги, золотые украшения, шуба, бытовая и электронная техника, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Оперативникам уголовного розыска удалось вычислить мужчину, который причастен к кражам. Согласно их версии, преступления совершил 45-летний житель Таганрога.

Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела, а ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кое-что из похищенного полицейским удалось изъять и вернуть владельцам.