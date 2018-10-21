Соцсети: в Ростове-на-Дону на Ворошиловском толпа избила мужчину

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-21T10:44:41+03:00

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Жительница Ростова утверждает, что стала свидетельницей избиения прохожего. Она выложила видео в социальную сеть, пояснив, что все случилось вечером в субботу, 20 октября.

- Пока я их снимала со стороны они не видели меня, - пояснила ростовчанка (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены). - Увидели только когда подошла и сняла номер авто. Они сразу же начали орать, что я тварь, "иди сюда" и т.д. На что я им ответила: "Вы что, тут женщины, дети ходят! Что творите?!". Они сказали, что избитый испортил машину.

Комментарии не заставили себя ждать. Одни обратили внимание на равнодушие проходящих людей, ведь только женщина попыталась остановить хулиганов, другие считают, что правоохранительные органы обязательно должны провести проверку и наказать агрессивных мужчин, а искать долго их не придется, так как женщина зафиксировала номер машины, из-за которой якобы все и началось.