2018-10-21T13:27:59+03:00
Общество

Убитую в Суворовском 24-летнюю Маргариту Кузьминову похоронят в Целине

Церемония прощания пройдет в воскресенье, 21 октября
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Родные убитой 24-летней Маргариты Кузьминовой приняли решение похоронить ее на родине - в Целине. Гражданская панихида пройдет в воскресенье, 21 октября.

Напомним, Рита пропала, отправившись на вечернюю прогулку, взяв с собой только сотовый телефон. Сотни полицейских и волонтеров три дня искали ее в Суворовском районе (несколько лет назад семья переехала в донскую столицу), прочесывая пустыри и лесополосы, а обнаружили тело в небольшом овраге рядом с велосипедной дорожкой. По предварительным данным, она была задушена.

- Благодарим всех, кто оказался неравнодушным к беде другого человека, - написали родители на странице Маргариты в ВК. - Всех кто принял участие в поиске, тех кто не смог, но был готов к этому. Всех кто был мысленно с нами.

"Комсомольская правда-Ростов" приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

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