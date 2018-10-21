Житель Ростовской области хранил 2 кг марихуаны в банках

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-21T13:48:27+03:00

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В Кагальницком районе под следствием оказался 41-летний местный житель, которого подозревают в хранении наркотиков.

- Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили пластиковые банки и газетные свертки с зеленой массой растительного происхождения, - рассказали в ГУ МВД России по РО.

Мужчина ничего не стал отрицать. Он заявил, что «травка» для личного употребления. Эксперты пришли к выводу, что в общей сложности он хранил в банках больше двух килограммов «травки».

Теперь мужчине, который уже сидел на наркотики, грозит новый срок. Полицейские возбудили уголовное дело по факту приобретения и хранения запрещенных веществ. Санкцией статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.