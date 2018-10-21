2018-10-21T14:01:11+03:00
Общество

Ростовские спасатели направили в Керчь мобильный комплекс, который изучит состояние здания колледжа, где произошло массовое убийство

На диагностику уйдет всего неделя
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовские специалисты помогут оценить состояние здания керченского колледжа, где произошло массовое убийство. Как сообщили в донской службе спасения, в воскресенье, 21 октября, в Крым направлен аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «СТРЕЛА-П».

- Он позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения, - пояснили в ГУ МЧС России по РО.- В среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

Момент взрыва в колледже.

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